Dargeçit Kaymakamı Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Mardin'in Dargeçit ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rızvan Eroğlu, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmıyor.

Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rızvan Eroğlu, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Şehit ve gazi ailelerimizin sorun ve sıkıntıları dinledi. Eroğlu, ailelere Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Eroğlu, yaşlıların elini öperek onlarla bir süre sohbet etti. Eroğlu, devletin şehit ve gazi ailelerine minnettar olduğunu ifade ederek, "Devleti temsilen her zaman sizin yanınızdayız. Kapımız daima size açıktır" dedi. - MARDİN