Dargeçit Devlet Hastanesinde Tatbikatı
Mardin’in Dargeçit İlçe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapılıp, personele eğitim verildi.
Mardin'in Dargeçit İlçe Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapılıp, personele eğitim verildi.
Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince, Dargeçit Devlet Hastanesindeki 70 personele yangın eğitimi verilip, tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında, ateş yakılıp, yangın tüpü yardımıyla söndürüldü. Eğitim ve tatbikata, doktorlar, hemşireler, sağlık personelleri ve temizlik personelleri katıldı. - MARDİN