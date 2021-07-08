Dargeçit Belediyesinin yol çalışmaları aralıksız sürüyor
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Dargeçit Belediyesinin yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Dargeçit Belediyesinin yol çalışmaları aralıksız sürüyor
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin'in Dargeçit Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mardin'in Dargeçit Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin estetik, daha güvenli ve konforlu yollara sahip olması için her noktada kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor.

Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar Saray Mahallesinde tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Standartlara uygun yapılan çalışmalarla ilçenin daha modern bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Aksoy, Saray Mahallesindeki çalışmaların tamamlandığını ekiplerin Bahçebaşı Mahallesinde çalışmalara devam ettiğini aktardı.

Aksoy, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına ekiplerimiz, gece gündüz demeden ilçemizin her noktasında çalışmalara devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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