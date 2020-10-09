Dargeçit Belediyesinden parke çalışmaları
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Dargeçit Belediyesinden parke çalışmaları

09.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:57
Dargeçit Belediyesinden parke çalışmaları

Mardin'in Dargeçit Belediyesi planlamalar çerçevesinde yürüttüğü parke taşı çalışmalarında sonra geldi.

Mardin'in Dargeçit Belediyesi planlamalar çerçevesinde yürüttüğü parke taşı çalışmalarında sonra geldi.

Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hem kilitli parke taşı döşeme işlemi hem de stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok kırsal mahallelerde parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde ve sokaklar yeni görünümüne kavuştu.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, göreve geldikleri günden bu yana başlattıkları yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Aksoy, amaçlarının vatandaşların isteklerini yerine getirerek mahalleleri yazın toz ve topraktan, kışın ise çamurdan kurtarmak olduğunu aktardı.

İlçenin Yoncalı, Karabayır, Temelli, Altınoluk, Alayurt, Altınyol, Gürışık, Tavşanlı, Suçatı, Yılmaz, mahallelerinde parke taşı çalışmalarının tamamlandığını, Kılavuz, Suçatı ve Kısmetli mahallelerinde ise çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Aksoy, ilçe genelinde kilitli parke taşı olmayan cadde ve sokak kalmayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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