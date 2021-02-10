Dargeçit Belediyesinden geri dönüşüm çalışmaları

Dargeçit Belediyesi, her yıl tonlarca katı atığın geri dönüşümünü sağlıyor.

Dargeçit Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.

Dargeçit Belediyesi katı atıklarının toplanmasında vatandaşların kapısından toplama yapıyor. İlçede karışık ambalajın toplanması için 2019 yılından bu yana 93 ton katı atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, hem çevrenin korunması hem de tasarruf sağlanması adına geri kazanım çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz