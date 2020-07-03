Dargeçit Belediyesi sulama çalışmalarına devam ediyor Dargeçit ilçesindeki refüjlerde dikili olan ağaçların yaz mevsiminde kurumaması için sulama çalışması başlatıldı.

Dargeçit ilçesindeki refüjlerde dikili olan ağaçların yaz mevsiminde kurumaması için sulama çalışması başlatıldı. Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un talimatları doğrultusunda ekipler, ilçe merkezi Bahçebaşı Mahallesinde başlayarak refüjlerde dikili olan ağaçların yaz mevsiminde kurumaması için sulama çalışmalarına başladı. Dargeçit Belediyesi, ilçe merkezinden çevre yoluna kadar olan güzergahtaki refüjlerde dikili olan ağaçların kurumaması için sulama çalışmasına devam ediyor. Kaynak: AA