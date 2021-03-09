Dargeçit Belediyesi'nden "Love Erdoğan" tabelası
09.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:31
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben tabelalara "Love Erdoğan" yazıldı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben tabelalara "Love Erdoğan" yazıldı.
New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Mardin'in Dargeçit ilçesinden de tepki geldi.
Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un talimatıyla, ilçe girişindeki tabelalara "Love Erdoğan" yazıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz