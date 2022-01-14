DARGEÇİT, MARDİN (AA) - Dargeçit Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan katıldı.

Aksoy ve Cihan 2 yıllık toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, amaçlarının enflasyona karşı işçileri ezdirmemek olduğunu söyledi.

Aksoy, "Göreve geldiğimiz günden bu yana personelimizle güzel çalışmalar sergiliyoruz. Yüzde 36'lık artışla imzalanan toplu iş sözleşmesinin işçi ve işveren tarafına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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