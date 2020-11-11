Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy, peyzaj çalışmalarını inceledi
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Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy, peyzaj çalışmalarını inceledi

11.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:20
Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy, peyzaj çalışmalarını inceledi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde okullara yönelik yapılan peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde okullara yönelik yapılan peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Dargeçit Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları Mevlana Anaokulunda sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, çalışmaları yerinde inceledi.

Aksoy, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Çocuklara daha sağlıklı bir çevre oluşturmak için Mevlana Anaokulunda başlattıkları peyzaj çalışmalarını incelediklerini ifade eden Aksoy, belediye olarak çocukların rahat bir şekilde okul bahçelerinde oynayabileceği temiz ortamlar oluşturmaya devem edeceklerini söyledi.

Öğretmenler de okullarına gösterilen ilgi ve yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Aksoy'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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