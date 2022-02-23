Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy halı saha çalışmalarını inceledi - Haberler
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Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy halı saha çalışmalarını inceledi

AA, Şahin Seçen - Güncel
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Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy halı saha çalışmalarını inceledi

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, kırsal mahallelerde yapımı devam eden sentetik çim yüzlü halı saha çalışmalarını inceledi.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, kırsal mahallelerde yapımı devam eden sentetik çim yüzlü halı saha çalışmalarını inceledi.

İlçede Alayurt, Harabaka ve Yılmaz mahallelerindeki çalışmaları inceleyen Aksoy, yetkililerden bilgi aldı.

Gençleri spora yöneltmek amacıyla yatırımların devam edeceğini belirten Aksoy, "Üç mahallemizde yapımı tamamlanmak üzere olan saha çalışmalarımızı inceledik. Yakın zamanda tamamlanacak sahalar gençlerimize hayırlı olsun. Gençlerimiz daha temiz ve modern bir alanda spor yapma imkanı sunmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mehmet Cüneyt Aksoy, Güncel, Haberler

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