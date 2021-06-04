Dargeçit Belediye Başkan Cüneyt Aksoy fidan dikti
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Dargeçit Belediye Başkan Cüneyt Aksoy fidan dikti

Dargeçit Belediye Başkan Cüneyt Aksoy fidan dikti
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, sosyal tesiste devam eden fidan dikim çalışmalarını inceledi.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, sosyal tesiste devam eden fidan dikim çalışmalarını inceledi.

Dargeçit Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesisinde fidan dikimine başlandı. Çalışmaları inceleyen Aksoy, ekiplerle fidan dikti.

Aksoy, Dargeçit'te yakışır güzel bir sosyal tesisin yakın zamanda halka hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlandıktan sonra ilçenin daha yeşil, güzel ve yaşanabilir bir hale geleceğini kaydeden Aksoy, "Belediye olarak vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini, güzelini verme gayreti içerisindeyiz. Bunun için mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışıyoruz. Tesis kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine açılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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