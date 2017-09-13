Darendespor'dan Kaymakam Zengince'ye Ziyaret

Darendespor Başkanı Fatih Kumtepe, Kaymakam Enver Hakan Zengince'ye ziyaret etti.



Darendespor Başkanı Kumtepe, kulüp yöneticileri ve futbolcularla İlçe Gençlik Spor Müdürü Mithat Böke eşliğinde Kaymakam Zengince'ye ziyarette bulundu.



Kulüp yöneticilerinden takım hakkında bilgi alan Zengince, "Kulüp yöneticilerinin büyük bir özveriyle ilçe gençliğine hizmet etmek için çaba sarf ettiğini biliyoruz. Biz de devlet olarak spora ve gençliğimize sahip çıkma adına her zaman destek vermeye hazırız." dedi.



Kumtepe, ziyarette Kaymakam Zengince'ye, Darendespor forması hediye etti.