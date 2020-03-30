Darendelilerden "evde kal" mesajı Darende ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçerek, salgının önlenmesi amacıyla "evde kal" çağrısında bulundu.

Darende ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçerek, salgının önlenmesi amacıyla "evde kal" çağrısında bulundu. Kaynak: AA