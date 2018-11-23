Darendeli Öğrenciler Hastaları Ziyaret Etti

Darende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında hasta ziyareti yaptı.

İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve okul idaresinin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler hasta ve yakınlarına lokum ikram ederek gül dağıttı.

Okul Müdürü Ahmet Ölçer, ziyarette hastalara, haftanın tanıtımı ve önemi hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Belki sağlığımızın kıymetini hastalarımızın yanında daha iyi anlıyoruz. Biz de Efendimizin dünyaya teşrif ettiği hafta münasebetiyle onun da sünneti olarak öğrencilerimiz ile birlikte hastaları ziyaret ettik. Dolayısıyla bir farkındalık meydana getirelim diye hastanemize geldik. Bu vesile ile hastane yönetimimize teşekkür ediyor. Hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Hasta ve yakınları da böylesine anlamlı bir günde kendilerini unutmayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve idarecilerine teşekkür etti.