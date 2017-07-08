Darendeli Güreşçilerden Başarı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Geleneksel Spor Dalları Federasyonun düzenlediği Kısa Şalvar Türkiye Güreş Şampiyonasında Darendeli genç güreşçiler Türkiye şampiyonu oldu.



Kahramanmaraş'ta, 2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali kapsamında Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Türkoğlu Belediyesi 23 Nisan Parkı'nda düzenlenen şampiyona da genç güreşçiler kilolarında Mustafa Mirza Karcı birinci, Resul Çelik ve Muhittin Karakaya ikinci oldu.



Darende Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Mithat Böke, sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak imkanlar dahilinde hazırlanan geçlerin daha büyük başarıya imza atmaları için maddi manevi hemşehrilerinden destek beklediklerini söyledi.



Sporcuların her geçen gün bir başarıya imza attığını aktaran Böke, "İlçemizde yetenekli genç güreşçilerimiz içinden milli takıma seçilebilecek kapasitede gençlerimiz var. Bizde bu inanç ile çalışmalarımızı sürdürerek milli takıma güreşçi gönderme hedefi içerisinde hareket ediyoruz." dedi.