Darende'ye doğal gaz müjdesi

AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Güngör Ateş en geç 30 Ekim tarihine kadar Darende'ye doğalgaz verileceğini ve kullanılmaya başlanılacağını müjdeledi.

AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Güngör Ateş, Müşteri Hizmetleri Şefi Müsayip Akyüz, ve Harita ve Proje Şefi Engin Gündoğan ile birlikte Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Bölge Müdürü Güngör Ateş İsa Özkan'ın destekleri ile en geç 30 Ekim tarihine kadar ilçeye doğalgaz verileceğini ve kullanılmaya başlanılacağını müjdeleyerek "Vatandaşlarımız 16 Temmuz tarihi itibarı ile resmi abonelik başvurularını yapabilecekler" dedi.

Güngör, "16 Temmuzda abonelik işlemlerimiz başlayacak maksimum vatandaşlarımız 30 Ekime kadar gaz kullanmaya başlayacaklar. Bizim yapacağımız bir hat daha vardı biz onu beklemeden vatandaşlarımız bir an önce gaz kullansın diye Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan izin alarak HİYENJİ ile yani sıkıştırılmış doğal gazla ilk önce doğal gaz sağlayacağız. Daha sonra hat bittikten sonra normal boru hattı ile doğal gaz vermeye devam edeceğiz. Bu HİYENJİ ile vereceğimiz gazda fiyatlarda değişiklik olmayacak aynı fiyattan gazlarını kullanacaklar. 16 Temmuz'da resmi olarak abonelik işlemlerimizi başlatacağız. Vatandaşlarımız bir an önce iç teçhizat çalışmalarını başlatsınlar ve hazır olsunlar ki kışın rahat bir şekilde doğalgazı kullansınlar" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı İsa Özkan ise, "16 Temmuz tarihinden itibaren tüm vatandaşlarımız öğretmen evi karşısındaki belediyemize ait dükkanda resmi abonelik başvuru işlemlerini yaptırabilecekler. Aksa Doğalgaz ekibine ilçemizde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Darende Belediyesi olarak Aksa Doğalgaz ekibi ile birlikte hareket ederek bu yıl içerisinde Doğalgaz sorununu çözerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA