Darende Ülkü Ocakları'ndan Mevlid programı

05.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:49

Malatya'nın Darende İlçe Belediyesi MHP li Meclis Üyelerinden geçtiğimiz günlerde vefat eden Hulusi Tokgöz için Darende Ülkü ocakları tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.



Programa, Darende belediye başkanı İsa Özkan, MHP ilçe başkanı Mehmet Altun, Ülkü ocakları ilçe başkanı Recep Yıldırım, Ülkü ocakları Malatya İlçelerden Sorumlu il Başkan yardımcısı Hüseyin Aydın Barbak, Darende belediye meclis üyeleri ve ülkü ocakları üyeleri katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA