Darende Ülkü Ocakları'ndan Mevlid programı
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Darende Ülkü Ocakları'ndan Mevlid programı

Malatya'nın Darende İlçe Belediyesi MHP li Meclis Üyelerinden geçtiğimiz günlerde vefat eden Hulusi Tokgöz için Darende Ülkü ocakları tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

05.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:49
Darende Ülkü Ocakları'ndan Mevlid programı

'nın İlçe Belediyesi li Meclis Üyelerinden geçtiğimiz günlerde vefat eden Hulusi Tokgöz için Darende Ülkü ocakları tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.


Programa, Darende belediye başkanı İsa Özkan, MHP ilçe başkanı Mehmet Altun, Ülkü ocakları ilçe başkanı Recep Yıldırım, Ülkü ocakları Malatya İlçelerden Sorumlu il Başkan yardımcısı Hüseyin Aydın Barbak, Darende belediye meclis üyeleri ve ülkü ocakları üyeleri katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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