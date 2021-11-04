Darende Kaymakam Kaymakamı Türkoğlu, Kariyer Günleri'ne katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Darende Kaymakam Kaymakamı Türkoğlu, Kariyer Günleri'ne katıldı

AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Darende Kaymakam Kaymakamı Türkoğlu, Kariyer Günleri'ne katıldı

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kariyer günlerine katılarak tecrübelerini paylaştı.

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kariyer günlerine katılarak tecrübelerini paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kariyer günlerinde konuşan Türkoğlu, kariyer planlaması yapmak isteyenlerin düzenli bir yol haritası çizmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin eğitimlerini planladıkları kariyere göre belirlemesi gerektiğini aktaran Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bundan sonrasını da düşünmeli, eğitim sürecinizi ona göre devam ettirmelisiniz. Siz de ecdat gibi hayalinizin peşinden gitmelisiniz. Öğrenme boyutu kişinin ölümüne kadar devam eder. Kaymakam, doktor, öğretmen de olsanız sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Hayat çok hızlı ilerliyor ve bu hıza yetişmenin tek yolu öğrenmektir. Kiminiz okuduğu bölüm üzerinden kariyer yapacak kiminiz kamu bölümünde devam edecek kiminiz de farklı bir alanda iş hayatını sürdürecek."

Kariyer günlerine katılan ilçe hakimi Murat Milisoğlu da öğrencilerin sorularını cevapladı.

Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın yardım etmeyeceğini belirten Milislioğlu, "Ne olmak istediğinize karar vermeniz lazım. Severek yapacağınız bir iş size iş olarak gelmez. Meslek seçiminde temel soru, hangi alanda daha başarılı olduğunuzu bilmektir." dedi.

Program sonunda okul müdürü Şaban Yılmaz, Kariyer Günleri etkinliğine katılan Türkoğlu ve Milisoğlu'na teşekkür etti.

AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri
Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

 'Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz' diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü

"Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü

 Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title