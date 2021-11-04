Darende Kaymakam Kaymakamı Türkoğlu, Kariyer Günleri'ne katıldı

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kariyer günlerine katılarak tecrübelerini paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kariyer günlerinde konuşan Türkoğlu, kariyer planlaması yapmak isteyenlerin düzenli bir yol haritası çizmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin eğitimlerini planladıkları kariyere göre belirlemesi gerektiğini aktaran Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bundan sonrasını da düşünmeli, eğitim sürecinizi ona göre devam ettirmelisiniz. Siz de ecdat gibi hayalinizin peşinden gitmelisiniz. Öğrenme boyutu kişinin ölümüne kadar devam eder. Kaymakam, doktor, öğretmen de olsanız sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Hayat çok hızlı ilerliyor ve bu hıza yetişmenin tek yolu öğrenmektir. Kiminiz okuduğu bölüm üzerinden kariyer yapacak kiminiz kamu bölümünde devam edecek kiminiz de farklı bir alanda iş hayatını sürdürecek."

Kariyer günlerine katılan ilçe hakimi Murat Milisoğlu da öğrencilerin sorularını cevapladı.

Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın yardım etmeyeceğini belirten Milislioğlu, "Ne olmak istediğinize karar vermeniz lazım. Severek yapacağınız bir iş size iş olarak gelmez. Meslek seçiminde temel soru, hangi alanda daha başarılı olduğunuzu bilmektir." dedi.

Program sonunda okul müdürü Şaban Yılmaz, Kariyer Günleri etkinliğine katılan Türkoğlu ve Milisoğlu'na teşekkür etti.

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