Darende İlçe Emniyet Müdürü Boyraz göreve başladı Malatya'nın Darende ilçesine atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Erol Boyraz, yeni görevine başladı.

Malatya'nın Darende ilçesine atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Erol Boyraz, yeni görevine başladı.

Darende ilçesine atanan Boyraz'ı ilçede görev yapan gazeteciler ziyaret ederek başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Erol Boyraz, ilçede huzur, asayiş ile güvenliğin tesisi için vatandaşlarla ve toplumun her kesimiyle istişare ederek işbirliği içerisinde görev yapmanın gayret ve çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

Boyraz, kapısının her zaman vatandaşlara açık olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA