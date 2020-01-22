Darende HEM kurslarına ilgi

22.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:06

Malatya'nın Darende ilçesi Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan kurslarda kadınlar hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan, "Ahlak ve maneviyat ile ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim kursları ve bayan erkek cenaze hizmetleri kursları bunun en güzel örnekleri. Okuma etkinlikleri, bilgi yarışmaları ve Engelli kardeşlerimize Ebru, boyama kursları devam ediyor. " ifadelerini kullandı.



Daha birçok projeleri olduğunu bildiren Durukan, "Hizmetler sadece şehir merkezinde değil, yakın ve uzak mahallelerde; İbrahim paşa, Heyiketeği, Sungur, Hacı Derviş, Ayvalı, Balaban, Aşağı Ulu pınar, Nur kuyusu,, Akça toprak, Akpınar, Ayvalı, Ilıca, Yenice mahalleleri gibi yerlerde, yetişebildiğimiz her yerde hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.



Duruman, "Darende halk eğitim merkezinde 2019 yılı içerisinde 928 kursiyer kurslarını tamamlayarak sertifika haklarını kazandı" şeklinde konuştu.



Durukan, kursları hakkında şu bilgileri verdi:



"Kur'an-ı Kerim, Dikiş Nakış, Ahşap Boyam, Okuma Yazma, Kalorifer Yakma (Doğal gaz ve Kömür) Servis Araçları Sürücü ve Yardımcılarına Eğitim Bilgisayar, İngilizce Arapça, Arıcılık, Avcılık, Üniversiteye Hazırlık, Hijyen, Cenaze Hizmetleri, Keman ve Resim Kursları, Spor Kursları olarak da, Tekvando, Güreş, Futbol, Tenis, Aerobik kursları. " - MALATYA

Kaynak: İHA