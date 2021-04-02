Darende'de zirai don kayısı bahçelerini etkiledi
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Darende'de zirai don kayısı bahçelerini etkiledi

Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Darende'de zirai don kayısı bahçelerini etkiledi

Malatya'nın Darende ilçesinde kayısı ağaçlarının zirai dondan etkilendiği ifade edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kayısı ağaçlarının zirai dondan etkilendiği ifade edildi.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25-29 Mart tarihlerinde yaşanan zirai dondan henüz çiçek açmamış tomurcuklarla çiçek açan kayısıların etkilendiğini, Tohma kenarındaki bahçelerin sıcaklıkların geceleri sıfırın altına düşmesi nedeniyle dona maruz kaldığının gözlemlendiğini söyledi.

Karaca, devletin zirai dondan etkilenen Darende bölgesini afet bölgesi ilan edip üreticiye destek olmasını istediklerini ifade ederek, "Çiftçilerimizin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve sulama birliklerine olan borçlarının faizsiz ertelenmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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