Darende'de Yaşanan Zirai Don

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ilçede etkili olan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Zengince, ilçedeki bir kayısı bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta içinde gece hava sıcaklığını -6 derecelere kadar düştüğünü belirtti.

Son 5 yıldır rakımı bin 300'ün altındaki bölgelerde soğuk havanın kayısı meyvelerinde zirai dona neden olduğunu aktaran Zengince, "Kırsalda bulunan yüksek kesimler ve rüzgara açık kayısı bahçeleri haricindeki tüm alanlar zirai dondan zarar gördü. Bu kayısımızın rekoltesini de mutlaka etkileyecek. Bu da ihracatın, ticaret hareketliliğinin yavaşlaması, üreticilerin eline daha az para geçmesi, sektörde çalışan tarım işçilerinin bundan etkilenmesi demek. Bu da ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için bir ekonomik kayıp olarak görüyoruz." diye konuştu.

Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya ise, ilçedeki 1 milyon 350 bin kayısı ağacından yılda 150 bin ton kayısı elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"6 yıldır ilçemizde zirai don yaşanmaktadır. 6 yıldır çiftçilerimizin borçları erteleniyor, ertelenirken de faizi ile erteleniyor. Aynı zamanda yeni borçlanmalar da ekleniyor. Biz bu borçların artık ödenemez hale geldiğini düşünüyoruz. Çiftçimizin, borçlarını ödeyebilmesi için 3 veya 5 yıllığına yapılandırılmasına ihtiyacı var. Böylesi bir ödeme kolaylığı olursa çiftçilerimiz önümüzdeki dönemlerde mutlaka bu borcu kapatmaya çalışacaktır."

İlçede zarar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.