Darende'de Yamaç Paraşütü Keyfi

Gaziantep Zirve Dağcılık Spor Kulübü sporcuları Darende ilçesini gezerek, Yeşiltaş Mahallesi periyodunda yamaç paraşütü yaptılar.

Darende Kaymakamlığı ile Gaziantep Zirve Dağcılık Spor Kulübü arasında yürütülen proje kapsamında Darende ilçesini ziyaret eden kulüp üyeleri, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu. Gördükleri manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen konuklar ilçenin doğal bir akvaryum görüntüsünde olduğunu, tabiat harikaları ile dolu olan ilçenin keşfedilmesi gereken bir turizm cenneti olduğunu ifade etti.

Ayrıca Darende'de yamaç paraşütü için çok uygun rotaların olduğunu belirten sporcular Balaban ve Yeşiltaş Mahallesi periyodunda yamaç paraşütü yaparak keyifli anlar yaşadılar. - MALATYA