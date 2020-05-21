Darende'de trafo merkezinde yangın
Malatya'nın Darende ilçesinde trafo merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.
21.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:12
Malatya'nın Darende ilçesinde trafo merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Fırat Aksa Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait Mollauşağı Mahalle Trafo Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katında çıkan yangının iç kısımlara ulaşmadan söndürdü. Yangın sonrası elektrik ekipleri kontroller yaptı.
Kaynak: AA