Darende'de tarihi eser operasyonu

20.08.2019 18:20

Malatya'nın Darende ilçesinde bir araçta ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin olduğu İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, kent merkezi ve ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İlçenin Balaban Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında şüphelilerin aracını durduran ekipler, yaptıkları aramada ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu İbranice el yazması kitap ele geçirdi.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken kitap incelenmek üzere Malatya Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA