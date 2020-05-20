Darende'de taksicilere maske dağıtıldı
Malatya'nın Darende ilçesinde taksici şoför esnafına maske ve dezenfektan dağıtıldı.
20.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:08
Malatya'nın Darende ilçesinde taksici şoför esnafına maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük yaptığı açıklamada Malatya'dan gönderilen dezenfektan ve maske şoför esnafımıza dağıtıldı " ifadelerini kullandı.
Darende'de taksici esnafların, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri için kurallara oldukça uyduklarını söyleyen Gücük, "Araca binenler dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor ve maskesiz yolcu alınmıyor" dedi. - MALATYA
Kaynak: İHA