Darende'de şiddetli yağış
Malatya'nın Darende ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar sonrası seralarda zarar meydana geldi.
Malatya'nın Darende ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar sonrası seralarda zarar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre ilçenin kırsalında bulunan Balaban Mahallesi'nde şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.
Yaşanan yağış ve rüzgar sonrası sebze üretimi yapan Refik Bozkuş'a ait domates, biber, salatalık dikili sera kullanılmaz hale geldi. Çiftçiler, yağışın kısa sürmesinin zararın büyük olmasını engellediğini belirtti.
Öte yandan ilçede 10 gündür etkili olan şiddetli yağışlar, tarım arazilerine zarar verirken, su taşkınları ise evlerde hasara sebep oldu.
Kaynak: AA
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