Darende'de sağlık merkezleri tek çatı altında toplandı

Malatya'nın Darende ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun geçici kabul aşamasına geldiği bildirildi.

İlçenin Heyiketeği Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alana kurulan yeni sağlık kampüsü, farklı binalarda hizmet veren 3 sağlık kurumunu tek çatı altında toplayacak.

Son sistem teknolojik altyapı ile donatılan tesis, vatandaşların sağlık hizmetinden daha kaliteli ve hızlı yararlanmasını sağlayacak.

Yüklenici firma sorumlusu Yalçın Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak ön kabulünün bugün gerçekleştirileceğini söyledi.

Bina hakkında teknik bilgi aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Bize verilen projeyle daha önce ayrı olan 3 farklı kurumu, bu tesiste aynı çatı altında fakat ayrı duvarlar arkasında bir araya getirdik. Her kurumun bağımsız girişi ve işleyişi olacak şekilde inşa edildi. Tesisimizin 3 farklı girişi ve her giriş için 3 farklı engelli asansörü konuldu. İlçede birçok kurumda olmayan fiber internet, ısıtma, soğutma, yangın sistemi ve telekomünikasyon ağı burada uygulanarak bina baştan sona donatıldı. Doktor ve personel için geniş odalar, teknik araçlar ve yüksek teknoloji tıbbi cihazlar yerleştirildi. Bodrum dahil 2 kattan oluşan bu akıllı sağlık kampüsünün giriş katında, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet verecek. Bir üst katta ise Toplum Sağlığı Merkezi olacak. Isınma konusunda katı ve sıvı yakıt kullanılabilecek. Ekonomik anlamda bulunduğu mahalleye katma değer sağlayacak önemli bir eser ilçeye kazandırıldı. Hayırlı olsun."

Darende Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Fatih Yılmaz da vatandaşlara daha kaliteli hizmet verecekleri yeni sağlık merkezinin ilçeye kazandırılmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Yılmaz, temmuz ayının ortasına doğru yeni binada hizmet vermeye başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eski binada kısıtlı imkanlar ölçüsünde hizmet vermeye çalışıyorduk. Bu tesis bizim için önemli bir merkez olacak. Burada daha iyi şartlarda sağlık ve eğitim hizmeti vereceğiz. Ulaşım konusunda eski ve yeni bina arasında 1 kilometre yok ama dolmuş hattı isteyeceğiz. Yönlendirme levhalarıyla da kolay bulunmasını sağlayacağız. Temmuz ayı ortasında Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu burada hasta kabulüne başlayacak. Vatandaşlarımızın da duyarlı olup yeni yere alışılması konusunda herkesi uyarmalarını bekliyoruz."

Kaynak: AA