Darende'de POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu - Haberler
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Darende'de POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Darende'de POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu

Malatya'nın Darende İlçesi'nde Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) adayları için fiziki yeterlilik kursu açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Malatya'nın Darende İlçesi'nde Polis Meslek Eğitim Merkezleri ( Pomem ) adayları için fiziki yeterlilik kursu açıldı.

İlçe Kaymakamlığı koordinesinde açılan POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu bir ay sürecek. Kursa, POMEM adayı 10 civarında genç katılıyor.

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçe spor salonunda düzenlenen POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursunu ziyaret ederek, kurs hakkında bilgi aldı. - MALATYA

Darende'de POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu

Darende'de POMEM adayları için fiziki yeterlilik kursu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Malatya, Darende, POMEM, Yerel, Haber

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