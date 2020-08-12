Darende'de muhtarlarla koronavirüs tedbirleri koordinasyon toplantısı Darende Kaymakamlığı, ilçede görev yapan muhtarlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenledi.

Darende Kaymakamlığı, ilçede görev yapan muhtarlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenledi.

İlçe Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında ilçe güreş sahasındaki açık alanda yapılan toplantıya, kamu yöneticileri ve 67 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda, mahalle muhtarlarının istek, şikayet ve önerileri dinlendi.

Koronavirüs salgını hakkında alınan tedbirler ve önlemler kapsamında bilgi alışverişi yapıldı.

Çalışır, burada yaptığı konuşmada, salgın süresince yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

Koronavirüsle mücadele süresinde başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı iki mahalle muhtarına Kaymakam Çalışır tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA