Darende'de Kurban Bayramı

Darende Kaymakam Enver Zengince, ilçede görev yapan kamu çalışanlarıyla bayramlaştı.

Kaymakam Zengince, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, bayramların, dini ve milli inançların örf ve adetlerle süslenip, geçmişten devralınan önemli bir miras olduğunu belirtti.

Bayramların önemine dikkati çeken Zengince, "Bayramlar, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği, yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir." dedi.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de bayramların insanlar arasında sevgi ve muhabbet tohumlarının ekildiği günler olduğunu söyledi.

Daha sonra Kaymakam Zengince, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Darende Hulusi Efendi Hastanesini ziyaret etti.

Asker, polis ve hastane çalışanlarının bayramını kutlayan Zengince, hastanede tedavi görenleri ziyaret etti.

Bayramlaşma programının ardından Kaymakam Zengince ve Başkan Eser beraberindeki ilçe protokolü ile şehit ailelerine bayram ziyareti yaptı.