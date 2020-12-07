Darende'de kış lastiği denetimine ağırlık
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Darende'de kış lastiği denetimine ağırlık

07.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:34
Darende'de kış lastiği denetimine ağırlık

Malatya'nın Darende ilçesine bölge trafik denetleme istasyon amirliği ekipleri kış lastiği ve korona denetimlerine ağırlık verdi.

Malatya'nın Darende ilçesine bölge trafik denetleme istasyon amirliği ekipleri kış lastiği ve korona denetimlerine ağırlık verdi.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme çalışmaları devam ediyor.

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. İlçenin girişinde polis ekipleri tarafından D 300 karayolunu kullanan araçlara yönelik kontroller devam ediyor.

Trafik Polisleri, ilçenin girişinde yaptıkları denetimlerde, ticari araçlarda kış lastiğinin olup olmadığını tek tek kontrol ediyor.

Trafik ekipleri kış lastiği olmayan ticari araç sürücülere ceza keserken, pandemi tedbirleri için araç sürücülerini de uyarıyor. Pandemi kullarına uyan sürücülere de teşekkür ediliyor. - MALATYA

Darende'de kış lastiği denetimine ağırlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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