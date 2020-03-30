Darende'de karantina önlemleri sürüyor Korona virüs salgını kapsamında Malatya'nın Darende ilçesinde bir mahallede başlatılan karantina uygulaması ile vatandaşların sağlık durumları kontrol altında tutuluyor.

Korona virüs salgını kapsamında Malatya'nın Darende ilçesinde bir mahallede başlatılan karantina uygulaması ile vatandaşların sağlık durumları kontrol altında tutuluyor.

Korona virüs vakası görülmesi nedeniyle Malatya Valiliği'nde yapılan açıklamada, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin giriş çıkışlarının kapatılarak karantina altına alındığı duyurulmuştu.

Karantina altına alınan Darende ilçesi Ilıca Mahallesinde giriş çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, içeri giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Mahallede kaç vaka olduğu bilgisi verilmezken, 14 günlük karantina süresince ekipler vatandaşların evlerinden çıkmamaları istiyor.

Kontrol altına alınan mahallede bazı semptomları bulunan hastalar 112 ambulansı ile hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri mahalle girişinde 24 saat nöbet tutuyor. - MALATYA

Kaynak: İHA