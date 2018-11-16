Darende'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Darende ilçesinde sabah başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı ise 20 santimetreyi buldu.

İlçe sakinleri kar yağışı nedenile ev ve bahçelerinin önünü açmak için küreklerle kar temizliği yaptı.

Karayolları ile Malatya Büyükşehir ve Darende belediye ekipleri de yolların açık kalması için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Çocuklar için eğlenceye dönüşen kar yağışı, ilçede güzel görüntülere de yol açtı.