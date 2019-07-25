Darende'de işçilerin saman mesaisi

Malatya'nın Darende ilçesinde saman işçileri, sıcak havaya rağmen ekmek parası içi ter döküyor.

İlçedeki tarlalarda yüksek sıcaklıklara rağmen çalışmalarını sürdüren işçiler, yaklaşık 11 saat boyunca saman topluyor.

Adana'dan gelen saman işçilerinden 46 yaşındaki Muzaffer Karadere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bu işi yaptıklarını söyledi.

Sıcak havada tozun toprağın için de çalışmanın çok zor olduğunu aktaran Karadere, şöyle devam etti:

"Yaz ayı olduğu için havaların sıcaklığından dolayı sabahın erken saatinde işe başlıyoruz. Tozun dumanın arasında ekmek mücadelesi veriyoruz. Saman sezonu 3 ay boyunca devam ediyor. İlk olarak Hatay'dan başlıyoruz. Daha sonra Gaziantep, Darende, Kayseri, Yozgat, Sivas'a doğru gidiyoruz. Bu sezon içerisinde mecburen sıcak da olsa toz toprak da olsa ekmeğimizi kazanmak için çalışmak zorundayız."

Urfalı işçilerden 8 çocuk babası Osman Kehribar da gün boyu tozun içinde işlerinin çok zor ve meşakkatli olduğunu ifade etti.

Sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda olduklarını anlatan Kehribar, "Gün boyu sürekli saman doldurmak ve o tozlu havayı teneffüs etmek tabi ki zor. Ailenizi çocuklarınızı düşününce insan her şeye katlanabiliyor. Ben ailem için çalışmak zorundayım. En iyi yapabildiğim şey budur." diye konuştu.

Kaynak: AA