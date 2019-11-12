Darende'de görsel sanatlar sergisi açıldı

12.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:30

Malatya'nın Darende ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan görsel sanatlar sergisi açıldı.

Özel Hacı Naciye Ateş İlkokulu ve ana sınıfı öğrencileri, görsel sanatlar dersi kapsamında hazırladıkları 444 çalışmayı sergiledi.

Serginin açılış törenine, Kaymakam Malik Çalışır, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaymakam Çalışır, burada yaptığı konuşmada güzel sanatların önemine değinerek, "Minik kardeşlerimizin hazırlamış olduğu bu kıymetli eserler, ilerde onların hayatını etkileyerek yönlendirici unsur olacaktır. Bu çalışmalar, yine ilerde onları büyük sanatçı haline dönüştürecektir." dedi.

Tören sonrası sergiyi gezen Çalışır, özverili çalışmalarından dolayı okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Kurum Müdürü Resul Kesenceli de Kaymakam Çalışır'a teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Veliler tarafından beğeniyle karşılanan sergi bir hafta boyunca açık kalacak.

Kaynak: AA