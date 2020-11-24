Darende'de eski okullar yenileniyor
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Darende'de eski okullar yenileniyor

24.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:05
Darende'de eski okullar yenileniyor

Malatya'nın Darende ilçesinde, fiziki şartları elverişli olmayan okullar yenileniyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde, fiziki şartları elverişli olmayan okullar yenileniyor.

Hacıderviş Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda depreme dayanıksız olduğu belirlenen Darende Anadolu Lisesinin yıkım çalışmaları tamamlandı.

1973 yılından bu yana eğitim öğretim veren lise, yerine daha modern bir okul yapılmak üzere yıkıldı.

İlçede son 2 yılda fiziki şartları iyi olmayan 3 okul yıkılarak yerine modern eğitim tesisleri yapıldı.

Eski okulların sonuncusu olarak yıkılan lise, 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmet verecek. 24 derslikli, 400 kişilik çok amaçlı salon, kütüphanesi ve spor salonu olacak şekilde inşa edilecek.

Öğrenciler ise okulun yıkılmasına üzüldüklerini ancak yenileneceği ve daha modern olacağı içinde sevinç yaşadıklarını ifade ederek, tek isteklerinin okul inşaatının kısa bir sürede tamamlanması olduğunu kaydettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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