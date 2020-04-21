Darende'de eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına başlandı.
21.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:22
Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından eczanelere teslim edilen maskeler, 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske alabilecek.
Maskesini alan Abdurrahman Kalkan, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.
Kaynak: AA