Darende'de Belediye Başkan Vekilliğine Tuncer Çalık seçildi
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Darende'de Belediye Başkan Vekilliğine Tuncer Çalık seçildi

23.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:46
Darende'de Belediye Başkan Vekilliğine Tuncer Çalık seçildi

Malatya'nın Darende ilçesinin Belediye Başkanı İsa Özkan'a, yargılandığı davada verilen 7 ay 15 günlük hak mahrumiyeti cezasının ardından Belediye Başkan Vekilliğine AK Partili Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık seçildi.

Malatya'nın Darende ilçesinin Belediye Başkanı İsa Özkan'a, yargılandığı davada verilen 7 ay 15 günlük hak mahrumiyeti cezasının ardından Belediye Başkan Vekilliğine AK Partili Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık seçildi.

İlçe Belediye Başkan Vekilliği için Büyük Birlik Partisi Meclis Üyesi Mehmet Kılıçer ile AK Parti Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık aday oldu.

Çalık, 15 meclis üyesinden 10'unun, Kılıçer ise 5'inin oyunu aldı.

İlçe Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Çalık, meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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