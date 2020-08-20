Darende'de 15 derslikli ilkokul binasının geçici kabulü yapıldı Darende ilçesine yaptırılan ve geçici teslimi yapılan 15 derslikli ilkokul, yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacak.

Darende ilçesine yaptırılan ve geçici teslimi yapılan 15 derslikli ilkokul, yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Heyiketeği Mahallesine yaptırılan ve 6 milyon liraya mal olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun geçici tesliminin yapılarak eğitime-öğretime hazırlandığı bildirildi.

Mevcut ilkokulun yıkılarak yerine daha modern bir eğitim tesisi yapıldığı, 15 gün içerisinde iç teşrifatının yapılarak eğitim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin ders başı yapacağı belirtildi.

Bakanlık tarafından özel bir firmaya yaptırılan 15 derslikten oluşan okulda, engelli asansörü, kapalı çok amaçlı spor salonu ve modern sınıflar yer alıyor.

Her türlü detayın planlandığı okul ilçenin en yoğun nüfusunun yaşadığı mahalleye hizmet verecek.

Eğitim binasının son olarak çevre düzenlemesi yapılarak yeşillendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA