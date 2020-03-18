Darende Belediyesinden koronavirüs tedbirleri
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Darende, Güncel

Darende Belediyesinden koronavirüs tedbirleri

Darende Belediyesi tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ortak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.

18.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:22
Darende Belediyesinden koronavirüs tedbirleri

Darende Belediyesi tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ortak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Darende Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfekte kapsamında ilçe merkezinde özel ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

Özel kıyafetli ve maskeli personel ile temizlik ekipleri, minibüs durakları, kurs merkezleri, çocuk oyun alanları, ibadethaneler, bankamatikler ve vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı İsa Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını devam ettireceğini kaydetti.

Kovid-19'un tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürdüğünü dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Kontrollü bir şekilde tedbirlerimizi alarak, özellikle kişisel hijyene dikkat ederek bu virüsle mücadeleyi vatandaşlarımızla sürdüreceğiz. Bakanlıklarımızın aldığı kararlar ve önerdiği tedbirleri ilçemizde uygulamaya başladık. Ben hemşehrilerimizin duyarlı olmalarını ve her zaman onların yanında olacağımızı bilmelerini isterim."

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Kaynak: AA

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