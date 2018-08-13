Darende 3. Etap TOKİ Konutları Ekimde Teslim Edilecek

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Malatya'nın Darende ilçesine yaptırılan, 12 bloktan oluşan 253 konut, doğalgaz çalışmaları nedeniyle 5 aylık bir gecikmenin ardından ekim ayında teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresinin Darende'de başlattığı 3. Etap projesi kapsamında 253 daire 2+1 şeklinde inşa edilerek tamamlandı.

Üstlenici firma yetkilisi Özkan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutların inşaatın tamamlandığını belirterek, teslimatın gecikmesinin doğalgaz çalışmalarından kaynaklandığını söyledi.

Daire içi doğalgaz dağıtım hatlarının montajının devam ettiğini aktaran Polat, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ekim ayı sonu gibi hak sahiplerine konutlarını teslim edeceklerini ifade etti.

Özkan, vatandaşlar tarafından projenin çok beğenildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Mimarisi ve kaliteli işçiliğiyle hak sahiplerinden büyük bir takdir alıyoruz. TOKİ, standartları gerçekten çok yüksek tutuyor. En kaliteli ürünler burada kullanılıyor. Vatandaşlar da bunu doğal olarak olumlu tepkiyle karşılıyor. Önümüzdeki günlerde kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra çevre düzenlemesine başlayacağız. Ağaçlarımız geldi, çok güzel 2 çocuk parkı ve 200 kişilik açık amfi tiyatro yaptık. Yine burada iki dükkanlı bir ticaret merkezi inşa ettik, şu an talep oldukça fazla, herkes almak istiyor. Burası Darende'nin havası ve konumu itibarıyla özel bir yaşam merkezi olacak."