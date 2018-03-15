Dardenia 7'nci Yılını Kutluyor

Türkiye'nin ilk ve tek balık ekmek zinciri olan Dardenia, 17 Mart'ta 7'nci yılını kutlayacak. 7 yılda 10 şubede ortalama 2.5 milyon kişi ağırlayan Dardenia'da, bin ton deniz ürünü tüketildi.

Dardanel'in balık ekmek zinciri Dardenia, 17 Mart'ta kuruluşunun 7'nci yılını kutlayacak. Yatırımları ile Anadolu'ya da açılmayı hedefleyen Türkiye'nin ilk ve tek balık ekmek zinciri, 7 yılda toplam 2 milyon 500 bin kişi ağırlandı ve bin ton deniz ürünü tüketildi. Fish& Bread ve Fish&Sushi olarak 2 farklı konsepte sahip restoran zinciri; mezgit, somon, uskumru gibi en taze balıklar tüketiciye sunarken aynı zamanda ızgara balık köfte, dinamit karides, midye tava ürünleri ile büyük beğeni topluyor.

Kurulduğu günden beri tüketiciye en sağlıklı ve en taze ürünleri sunduklarını ifade eden Dardenia Genel Koordinatörü Selin Daniyel, "İlk şubemizi açtığımız günkü heyecanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda İstanbul'da 10 şube ile İstanbullulara hizmet veriyoruz. İlerleyen dönemlerde yeni şubeler açmaya devam edeceğiz. Amacımız Türkiye'deki herkese balığın ne kadar faydalı ürün olduğunu göstererek balığı herkes için kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak istiyoruz. Her geçen gün menümüzü zenginleştirerek farklı ürünleri sunmak için çalışıyoruz. 7 yılda ulaştığımız şube ve müşteri sayısı, işimizi iyi yaptığımızın en iyi göstergelerinden biri. Bundan sonra da müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. İlerleyen günlerde İstanbul dışında da şube açılışlarımız olacak. Yatırımlarımızı Anadolu'da da gerçekleştireceğiz" dedi. - İSTANBUL