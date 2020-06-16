Dardanos Orman Kampı'nda korkutan yangın
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Dardanos Orman Kampı'nda korkutan yangın

Dardanos Orman Kampı'nda korkutan yangın Çanakkale'de, Orman İşletme Müdürlüğü Dardanos Yahya Çavuş Orman Eğitim Merkezi'ndeki kır kahvesinde yangın çıktı.

16.06.2020 22:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:25

Dardanos Orman Kampı'nda korkutan yangın

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Orman İşletme Müdürlüğü Dardanos Yahya Çavuş Orman Eğitim Merkezi'ndeki kır kahvesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay bugün öğle 12.30 sıralarında Çanakkale Merkeze Çınarlı Köyü Dardanos Mahallesinde bulunan Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Dardanos Yahya çavuş Orman Eğitim Merkezindeki kır kahvesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede yangının olduğu bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale ve Kepez Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Lodosun etkisiyle söndürme çalışmalarında zaman zaman zor anlar yaşandı.

Yangına; 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 6 itfaiye aracı ve toplam 55 personel müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, kır kahvesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Demirci, "Henüz belirlenemeyen bir nedenle Dardanos Orman Kampı'nın çatısında bir yangın meydana geldi. Ekiplerimiz anında müdahale ettiler. Yangın şuan itibariyle tam sönmüş değil ama ciddi bir tehlike arz etmiyor. Buradaki yapı zaten kullanılmaz hale geldi. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Dardanos Orman Kampı'nda korkutan yangın

Kaynak: İHA

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