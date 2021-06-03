Dardanel, Yunan Deniz Ürünleri Pazar Liderini Satın Alıyor

Dardanel, Yunanistan dondurulmuş deniz ürünleri pazarının lideri olan şirketin banka borçlarını ödeyip almaya karar verdi.

Dardanel, Yunanistan dondurulmuş deniz ürünleri pazarının lideri olan şirketin banka borçlarını ödeyip almaya karar verdi.

Dardanel Önentaş, Yunanistan'ın dondurulmuş deniz ürünleri alanında pazar lideri olan G. Kallimanis SA'yı satın almaya karar verdi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre G. Kallimanis'in bankalara olan 62, 3 milyon euro tutarındaki borcunu 6 milyon euroya ödenerek satın almayı, ardından şirketin kendisine devri için Yunan mahkemelerine başvurmayı planlıyor.

Şirket satın alma işlemini Dardanel Greece SA üzerinden yapacak.

Kaynak: Bloomberght

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre