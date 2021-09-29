Dardanel, öğrencilerin beslenme çantasında

Dardanel, "Evde TON, Okulda TON" mesajıyla öğrencilerin beslenme çantasındaki yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, geçen yıl "Ton mu Yesek" kampanyasını başlatmıştı.

Bu yıl da kampanyasını sürdüren Dardanel, okulların açılmasıyla birlikte "Evde TON, Okulda TON" dedi. Kolay açılan kapağı, pratik hazırlanışı ve sağlıklı lezzetinin yanı sıra doğal protein ve Omega-3 kaynağı olan Dardanel ton balığı, öğrencilerin beslenme çantasındaki yerini aldı.

Dardanel açıklamasında, devam eden Kovid-19 salgınıyla birlikte okulların açılmasıyla ebeveynlerin, çocuklarının bağışıklıklarını daha da güçlendirmek için tercihlerini doğal ve sağlıklı yemeklerden yana kullandığı belirtilerek, "Dardanel'in yeni reklam filmi, beslenme çantalarına giren ton balığıyla hazırlanan sağlıklı alternatiflerden bahsediyor. Dardanel tonlu sandviçini hazırlayan ve okulda arkadaşıyla bu lezzeti paylaşan çocuk kahramanlardan oluşan eğlenceli ve sempatik reklam filminde, çocukların bile kolayca açabildiği kapağıyla Dardanel, en doğal protein ve Omega-3 kaynağı olarak karşımıza çıkarken, ebeveynlerin güçlü bağışıklık endişesine de yanıt oluyor." ifadeleri kullanıldı.