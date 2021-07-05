Dardanel, Fortune 500'de

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Dardanel, Fortune 500'de

Dardanel, Fortune 500'de
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Dardanel, Fortune 500'de yerini aldı.

Dardanel, Fortune 500'de yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel'in yükselişi sürüyor.

İş dünyası yayınlarından Fortune tarafından gerçekleştirilen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında da yerini alan Dardanel, listeye 373'üncü sıradan girdi. Daha önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" ve Ekonomist'in "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında sıralamaya giren Dardanel, tüm bu araştırmalarda Çanakkale'nin en büyük şirketi olmayı da başardı.

"Çanakkale'de üretiyor, tüm dünyaya ihraç ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, "Çanakkale'de doğmuş, önceliğini bölgesine ve ülkesine veren bir sanayi kuruluşu olarak, bir kez daha bölgemizin lider şirketi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dardanel olarak her zaman en büyük hedefimiz, sofralardan sağlığı ve balığı eksik etmemek. Bunun için AR-GE ve inovasyon başta olmak üzere çeşitli yatırımlara imza atarken, üretime ve istihdam yaratmaya nefes almadan devam ediyoruz. Amacımız, Türkiye'nin gıda sanayisinde global bir şirket olarak tüm dünyaya açılmak. Ülkemizin ton balığı ve deniz ürünlerindeki deneyimini dünyaya taşımaya, ihracat coğrafyamızın genişlemesiyle birlikte global pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Dardanel, son olarak Yunanistan'ın dondurulmuş balık ve deniz ürünleri pazarında lideri G. Kallimanis'in satın alma sürecinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı. Sürecin tamamlandığının müjdesini veren Dardanel, KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"İktisadi bütünlük içerisindeki varlıkları devralınacak G. Kallimanis S.A. şirketinin yaklaşık 63,2 milyon avro tutar ile borçlusu bulunduğu mali kurumlar (NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelixis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors) ile şirketimiz arasında yapılan, bu kurumların Kallimanis fimasından olan alacaklarının teminatları ile beraber tarafımıza 6 milyon avro ödeme karşılığında devrini sağlayan alacak devir anlaşması imzaya açılmış ve tarafımızdan imza edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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