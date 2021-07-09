Dardanel Ar-Ge ile geleceğe yatırım yapıyor
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Dardanel Ar-Ge ile geleceğe yatırım yapıyor

Dardanel Ar-Ge ile geleceğe yatırım yapıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Dardanel, yıllık 12 milyon liralık bütçeyle, Türkiye'nin Ar-Ge harcamaların en yüksek 250 şirketi arasında 143. sırada yer aldı.

Dardanel, yıllık 12 milyon liralık bütçeyle, Türkiye'nin Ar-Ge harcamaların en yüksek 250 şirketi arasında 143. sırada yer aldı.

Dardanel'in açıklamasına göre, şirket, sadece ticari başarısıyla değil, gıda sektörüne ve Türk insanının beslenme alışkanlıklarına yaptığı katkılarla öne çıkıyor.

Kurulduğu günden bu yana inovasyona değer veren Dardanel, özellikle son 2 yıldır iş süreçlerinden üretime kadar şirketin her noktasında Ar-Ge yatırımlarını artırmaya odaklanıyor.

Sadece 2020'geçen yıl 12 milyon liraya ulaşan Ar-Ge bütçesiyle Dardanel, yaptığı teknoloji yatırımları, yeni çıkan ürünleri ve müşterisine katkı sağlayan projeleri sayesinde Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları en yüksek 250 şirketi arasına girmeye hak kazandı.

Şirket, Turkishtime tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması'nda 143. basamakta yer aldı. Dardanel, aynı listede gıda şirketleri arasında ise 4. olmayı başardı.

Teknolojiye 15 milyon dolar yatırım

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, sadece son 2 yılda, salgının zor şartları altında, makine ekipmanları ve otomasyon dahil teknoloji alanında 15 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Odaklarında "teknolojik yatırımların" ve "yeni ürünlerin" bulunduğunu kaydeden Önen, son bir yılda müşterilere sundukları 15 yeni ürün ve 6 önemli projenin bulunduğunu aktardı.

Önen, aynı zamanda Türkiye'nin gıda ve su ürünleri endüstrisinde en modern fabrikasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, müşterilerin beklentilerinin çok önemli olduğunu, onlardan aldıkları tüm geri bildirimleri Ar-Ge çalışmalarıyla hayata geçirdiklerini ve müşteri sadakatini artırdıklarını anlattı.

Ar-Ge sürecini güçlü ve donanımlı bir ekiple yürüttüklerini belirten Önen, şu açıklamalarda bulundu:

"Yurt dışında yaşanan gelişmeleri, yenilikleri yakından izliyoruz. Dünya genelinde tüketici beklenti ve yönelimlerini iyi analiz ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızın odağında sadece üretim yok. Aynı zamanda izlenebilirlik ve çevreci olmak konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Üretim ve tedarik zinciri şeffaflığını ön planda tutuyoruz. 2016'da 'Kapağın Altındaki Hikayeyi Keşfet' projesini hayata geçirdik. Satın aldığınız her kutunun üzerinde bulunan kodu web sitemizde ilgili alana girdiğinizde kutunun içindeki balığın yakalandığı okyanusu, yakalayan teknenin ismini ve avlanma metoduna kadar tüm süreçleri görebiliyorsunuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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