Darbeyi protesto eden Myanmarlı milli futbolcudan Japonya'ya göçmenlik başvurusu
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Darbeyi protesto eden Myanmarlı milli futbolcudan Japonya'ya göçmenlik başvurusu

Darbeyi protesto eden Myanmarlı milli futbolcudan Japonya'ya göçmenlik başvurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında ülkesindeki darbeyi protesto eden ve Japonya'da kalmak istediğini dile getiren Myanmarlı milli takım kalecisi Pyae Lyan Aung Japonya'ya göçmenlik başvurusunda bulundu.

Japonya'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında ülkesindeki darbeyi protesto eden ve Japonya'da kalmak istediğini dile getiren Myanmarlı milli takım kalecisi Pyae Lyan Aung Japonya'ya göçmenlik başvurusunda bulundu.

Japonya'da geçtiğimiz ay oynanan Dünya Kupası eleme maçında ülkesindeki askeri darbeyi protesto etmek için 3 parmakla selam veren ve takım arkadaşları ile birlikte dönüş uçağına binmeyerek Japonya'da kalan Myanmarlı milli takım kalecisi Pyae Lyan Aung, Japonya'ya göçmenlik başvurusunda bulundu. Kendi hayatının yanı sıra ailesinin hayatından da endişe ettiği belirtilen Aung'un, Osaka'da bulunan göçmenlik bürosuna başvurarak iltica talebini resmi makamlara ilettiği öğrenildi.

Protesto etmişti

Japonya ile Myanmar arasında oynanan maçta ülkesinin milli marşı çalınırken "Adalete ihtiyacımız var" yazan elinin 3 parmağını havaya kaldırarak darbeyi protesto eden Aung, ülkesine dönmeyi reddederek Japonya'da kalmıştı. 27 yaşındaki Myanmarlı milli futbolcu, havaalanında gazetecilere verdiği demeçte, eve dönerse hayatının risk altında olacağını söylemişti. Oyuncunun 3 parmağıyla yaptığı hareket, Myanmar'da askeri yönetime karşı bir direniş sembolü olarak kullanılması nedeniyle kamuoyunda büyük ses getirmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Darbeyi protesto eden Myanmarlı milli futbolcudan Japonya'ya göçmenlik başvurusu - Haberler
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