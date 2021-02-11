Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu(2)

HAYATINI KAYBETTİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde göğsünden vurularak ağır yaralanan Burak Berdan (40) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde göğsünden vurularak ağır yaralanan Burak Berdan (40) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE