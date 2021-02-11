Darbettiği kişiyi bu kez tabancayla vurdu(2)
11.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:24
HAYATINI KAYBETTİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde göğsünden vurularak ağır yaralanan Burak Berdan (40) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
HAYATINI KAYBETTİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde göğsünden vurularak ağır yaralanan Burak Berdan (40) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE